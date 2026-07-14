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Израиль не принял дополнительные топливозаправщики США из-за летнего пика

Израиль не принял дополнительные топливозаправщики США из-за летнего пика

Израиль отказался принять дополнительные самолеты-заправщики Военно-воздушных сил США в международном аэропорту Бен-Гурион, сообщает издание Ynet со ссылкой на заявление министра транспорта Израиля Мири Регев.

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