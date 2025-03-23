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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кочетков впервые пропустил 7 шайб в матче НХЛ – от «Кингс». Поражение – 1-е за 6 игр и 16-е в сезоне

Вратарь «Каролины» отразил 18 бросков из 25 в игре с «Лос-Анджелесом» (2:7), прервав серию из 5 побед.

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