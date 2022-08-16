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В Аксайском районе столкнулись два автомобиля: есть пострадавший

В Аксайском районе столкнулись два автомобиля: есть пострадавший

15 августа на трассе М-4 "Дон" произошла авария – столкнулись два автомобиля. Прибывшие на место инспекторы выяснили, что водитель за рулём иномарки Geely, по предварительным данным, нарушил правила дорожного движения при манёвре перестроения.

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