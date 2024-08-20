Эксперт рассказала о последствиях непереносимости алкоголя

Такие люди имеют более крепкое здоровье и менее подвержены хронической усталости.Некоторые люди не могут употреблять алкоголь из-за врожденной непереносимости, которая вызывает у них неприятные симптомы, такие как головная боль, тошнота и рвота.
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