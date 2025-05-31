Science: зубная эмаль раскрыла ДНК предков людей, живших 1,8 млн лет назад

Международная группа ученых из Дании, ЮАР, Кении, Испании и других стран совершила прорыв в изучении эволюции человека, проанализировав белковый состав зубной эмали четырех особей Paranthropus robustus — дальних родственников человека, живших 1,2–1,8 млн лет назад в Южной Африке.