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Для тульских УК ввели новый индикатор риска

Для тульских УК ввели новый индикатор риска

В Тульской области для управляющих компаний ввели новый индикатор риска.  Если управляющая компания в течение квартала исключила из реестра лицензий Тульской области информацию о более чем 50% обслуживаемых домов из-за невыполнения условий договора управления, то она попадает в группу риска и может быть лишена лицензии.

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