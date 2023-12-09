Для тульских УК ввели новый индикатор риска

В Тульской области для управляющих компаний ввели новый индикатор риска. Если управляющая компания в течение квартала исключила из реестра лицензий Тульской области информацию о более чем 50% обслуживаемых домов из-за невыполнения условий договора управления, то она попадает в группу риска и может быть лишена лицензии.