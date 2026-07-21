Девять погибли и 77 ранены: Белгородская область пережила одну из самых тяжелых атак

Белгородская область за минувшие сутки подверглась массированной атаке. По информации временно исполняющего обязанности губернатора Александра Шуваева, всего было зафиксировано 153 удара по территории региона.
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