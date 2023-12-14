Депутат Госдумы Кирьянов заявил о необходимости стандартизации рынка блогеров

Блогерская деятельность на первый взгляд может показаться чем-то несерьезным, подростковой шалостью. Однако, по мнению заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова, это бизнес, в котором крутятся большие деньги.
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