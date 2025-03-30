🌙 В Севастополе мусульмане отмечают главный исламский праздник — Ураза-байрам Он следует после Рамадана — священного месяца, который был наполнен молитвой и строгими ограничениями.
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🌙 В Севастополе мусульмане отмечают главный исламский праздник — Ураза-байрам Он следует после Рамадана — священного месяца, который был наполнен молитвой и строгими ограничениями.