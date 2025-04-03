Достучаться до «быков»: сможет ли «Зенит» сократить отставание от «Краснодара»

За восемь туров до конца чемпионата России по футболу сразу несколько команд претендуют на золото. Ближе всех к нему лидирующий «Краснодар», который в ближайшие выходные примет на своем поле тольяттинский «Акрон».
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