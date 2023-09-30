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Торт "Наполеон" из лаваша – и не нужны никакие коржи

Торт "Наполеон" из лаваша – и не нужны никакие коржи

Торт из тонкого лаваша не уступает классическому варианту. Тонкие листы хорошо пропитываются заварным кремом, образовывая мягкий, влажный, сочный, нежный и в меру сладкий торт.

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Комментарии
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А
Алексей
Следующий торт видимо будет из хлеба...А что,взял мякиш хлеба,пропитал сиропчиком ,и сверху &quot;аля сгущенку&quot; славной фирмы &quot;красная цена&quot;. Благодарить за рецептик не надо.Кушайте на здоровье😁
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