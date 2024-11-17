Песков: пока сложно говорить, когда конкретно состоятся контакты Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что пока сложно предположить, когда конкретно российский лидер встретится с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом.
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