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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» и Холанд обсуждают продление контракта. Форвард может стать самым высокооплачиваемым игроком команды (Marca)

Клуб обсуждает с норвежским нападающим возможность подписания нового соглашения, сообщает Marca. Представители «горожан» уже провели несколько встреч с агентом Рафаэлой Пиментой.

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