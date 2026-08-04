Сканирование грунта показало, что скрывают земляные насыпи на неолитическом кладбище в Бретани

Неолитическое кладбище Коэби, обнаруженное в 1986 году в коммуне Тредьон, расположено в самом сердце покрытого лесами и вересковыми пустошами гранитного массива Ланд-де-Ланво, примерно в 30 километрах от атлантического побережья Франции.
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