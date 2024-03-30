Вулканы Марса настолько огромные, что спутник теряется на их фоне

Снимки сделаны аппаратом Mars Express, когда он облетал планету в 25 000-й раз. Работающий на орбите Марса аппарат запечатлел регион, где находятся гигантские вулканы, лабиринты каньонов и безжизненные долины.
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