В Тверской области в ДТП погиб водитель, который пренебрег ремнем безопасности

В Старицком округе утром 9 сентября в ДТП погиб водитель. По данным региональной Госавтоинспекции, на 14 километре дороги Старица — Родня — Суровцево водитель автомобиля Опель Вектра на участке дороги, который имеет закругление вправо, не справился с управлением и вылетел в кювет.