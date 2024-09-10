В Тверской области в ДТП погиб водитель, который пренебрег ремнем безопасности

В Старицком округе утром 9 сентября в ДТП погиб водитель. По данным региональной Госавтоинспекции, на 14 километре дороги Старица — Родня — Суровцево водитель автомобиля Опель Вектра на участке дороги, который имеет закругление вправо, не справился с управлением и вылетел в кювет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии