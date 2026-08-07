Миграционный кризис в Сеуте как урок для России

Игорь Кузнецов

Генрих Никогда не считал тебя наивным... что случилось?

Я начинаю более оптимистично смотреть на происходящее у нас в стране после начала СВО. Либероиды или убежали из страны, или притаились. Экономика вынуждена перестроится и возрастает роль госрегулирования. Не всё это заметно, однако есть с чем сравнивать. И какая-то надежда на Мишустина - он хорошо поработал в налоговой, теперь пробует "оцифровать" Россию. Биометрию мигранты уже сдают на въезде, пока не везде, но нужно какое-то время. А дальше - единая база и у всех, как у россиян, типа СНИЛС.