Александр ШУСТОВ Несмотря на отсутствие прямых параллелей, миграционный кризис в испанской Сеуте вполне может послужить уроком для России на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, способных вызвать масштабные потоки беженцев.
Миграционный кризис в Сеуте как урок для России
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Генрих
Никогда не считал тебя наивным... что случилось?
Я начинаю более оптимистично смотреть на происходящее у нас в стране после начала СВО. Либероиды или убежали из страны, или притаились. Экономика вынуждена перестроится и возрастает роль госрегулирования. Не всё это заметно, однако есть с чем сравнивать. И какая-то надежда на Мишустина - он хорошо поработал в налоговой, теперь пробует "оцифровать" Россию. Биометрию мигранты уже сдают на въезде, пока не везде, но нужно какое-то время. А дальше - единая база и у всех, как у россиян, типа СНИЛС.
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1 м.
S
SkaZoCHniK
Россия как отмороженный садомазохист, очень долго учиться на своих ошибках. Вспоминается про армянских комсомольцев, которые сами создают трудности и героически их преодолевают.
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1 м.
Иван Иванов
Да пусть едут к нам в гости..)))у нас вон сколько еще не освоенных территорий и рудников..Во глубине Сибирских руд,они работают и мощь Российскую куют..Магадан и далее вдоль океана до Анадыря,нет дорог и инфраструктуры,а климат меняется..теплеет.А лагерей еще целых пруд пруди,лови и отправляй,только яйца для этого надо чугуниевые и не смотреть на гейропу и пиндосов.Товарищ,Коба все четко продумал еще в то время.А северная жд так и стоит не достроенная,ее Хрущ загубил,готовую на 70 процентов.Работы непочатый край....😜
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1 м.
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