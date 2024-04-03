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Петербургский дневник

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Доктор Мясников рассказал, что нужно сделать для снижения риска деменции

Доктор Мясников рассказал, что нужно сделать для снижения риска деменции

Надо лечить гипертонию Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал, что для профилактики деменции необходимо контролировать уровень артериального давления, включить в рацион питания морскую рыбу, а также посещать театры.

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