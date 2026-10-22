GPT-4o, Claude и даже специализированные чат-боты для пострадавших могли давать ошибочные советы или выполнять запросы, замаскированные под техническую помощь Исследователи Нью-Йоркского университета (NYU) проверили, как четыре ИИ-чат-бота отвечают на вопросы о цифровом насилии — использовании шпионского ПО, трекеров и взломанных аккаунтов для слежки.