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Как летом: синоптики рассказали, когда в Челябинскую область придёт потепление

Как летом: синоптики рассказали, когда в Челябинскую область придёт потепление

Столбики термометров покажут до +17 градусов.Бабье лето возвращается на Южный Урал. В понедельник, 16 октября, температура воздуха в Челябинске и некоторых районах области поднимется до 17-ти градусов тепла.

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