Румыния додавила: молдаван Украины лишают своего языка и идентичности

Власти Украины согласились официально признать молдавский язык румынским. Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в ходе его совместной декларации с украинским коллегой Денисом Шмыгалём, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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