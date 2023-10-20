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Румыния додавила: молдаван Украины лишают своего языка и идентичности

Румыния додавила: молдаван Украины лишают своего языка и идентичности

Власти Украины согласились официально признать молдавский язык румынским. Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в ходе его совместной декларации с украинским коллегой Денисом Шмыгалём, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Лев Добрый
Надо России признать румынский язык Приднестровским, а что, им можно, значит можно и другим!👀👍👈😜
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17 час.

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