Mash: у сестры Валерия Меладзе Лианы хотят отнять госконтракт на 5,4 млн рублей

Продюсеру Лиане Меладзе хотят аннулировать госконтракт на 5,4 миллиона рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, с соответствующей инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
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