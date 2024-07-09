Mash: у сестры Валерия Меладзе Лианы хотят отнять госконтракт на 5,4 млн рублей

Продюсеру Лиане Меладзе хотят аннулировать госконтракт на 5,4 миллиона рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, с соответствующей инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.