В Минобороны рассказали о двух сбитых украинских ракетах у Крыма

Две украинские ракеты были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) над акваторией Черного моря в районе западного побережья Крымского полуострова, сообщает Telegram-канал Минобороны России.
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