В сети появился ценник из ресторана в Буковеле, где отдыхал президент Зеленский

В сети появились счета из ресторанов в Буковеле, где отдыхал с компанием президент Зеленский. Фото было опубликовано на официальной страничке «dtpkievua» в инстаграм.
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