Голубые ели на Московской площади Петербурга прошли весеннюю очистку

Их обработали водой с мыльным раствором Специалисты садово-паркового предприятия «Южное» провели весеннюю очистку голубых елей, расположенных на Московской площади и вдоль Московского проспекта в Санкт-Петербурге.
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