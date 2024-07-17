Tether инвестирует $233 000 000 в майнинговую компанию Northern Data

Криптопроект Tether примет участие в выкупе выпускаемых акций немецкой майнинговой компании. Компания Tether объявила о намерении инвестировать $233 000 000 в Northern Data, немецкого майнера биткоинов и оператора дата-центров.
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