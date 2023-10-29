«Авангард» хочет арендовать Чинахова у «Коламбуса»

Омский «Авангард» намерен вернуть из НХЛ 22-летнего нападающего Егора Чинахова. Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Авангард» хотел бы взять Чинахова в аренду до конца сезона у клуба «Коламбус Блю Джекетс», который владеет правами на хоккеиста.