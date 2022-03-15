Симеоне о победе над «МЮ»: «Атлетико» было не стыдно сыграть от обороны. Мы показали блестящую командную работу во 2-м тайме»

Диего Симеоне рассказал, за счет чего «Атлетико» обыграл «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. Мадридский клуб пробился в четвертьфинал благодаря победе на «Олд Траффорд» в ответной игре 1/8 финала (1:0, первый матч – 1:1).
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