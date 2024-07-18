В Кемеровской области – Кузбассе начальник управления капитального строительства Мариинского муниципального округа подозревается в превышении должностных полномочий

Следственными органами Следственного комитета России по Кемеровской области – Кузбассу начальник управления капитального строительства Мариинского муниципального округа подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.
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