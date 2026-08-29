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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» заплатит 125+20 млн евро «ПСЖ» за Барколя – бонусы легко активировать

Названа сумма, за которую « Ливерпуль » покупает вингера  Брэдли Барколя у « ПСЖ ». По данным The Athletic, «красные» заплатят 106+17 миллионов фунтов (125+20 млн евро) за 23-летнего футболиста сборной Франции.

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