«Ливерпуль» заплатит 125+20 млн евро «ПСЖ» за Барколя – бонусы легко активировать

Названа сумма, за которую « Ливерпуль » покупает вингера Брэдли Барколя у « ПСЖ ». По данным The Athletic, «красные» заплатят 106+17 миллионов фунтов (125+20 млн евро) за 23-летнего футболиста сборной Франции.
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