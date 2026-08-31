Лавров: военная активность НАТО в Арктике может привести к катастрофическим последствиям

Военная активность НАТО в Арктике у границ с Россией может привести к катастрофическим последствиям. Об этом говорится в статье главы российского МИДа Сергея Лаврова «Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности», опубликованной на информационном портале arctic.