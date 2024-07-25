Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

84 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Повесить!Суд изменил приго...
  • венедиктплюхин
    на зону к пидорам!Суд изменил приго...
  • Grigorij Smoljakov
    В Костроме второй мост через реку Волгу построить не могут.а тут четвертый строят.не жирно ли?Премьер-министру ...

Новосибирская область – в десятке российских регионов-лидеров по капремонту школ

Новосибирская область – в десятке российских регионов-лидеров по капремонту школ

В общей сложности с 2022 года в России капитально отремонтировано уже более 4 тысяч школьных зданий. Среди регионов с большим количеством и высокой степенью готовности объектов названы Ставропольский край, Республика Татарстан, Белгородская, Калужская, Нижегородская, Тульская, Новосибирская, Омская, Свердловская области, Кемеровская область – Кузбасс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх