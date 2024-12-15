TSMC к 2026 году утроит мощности по упаковке чипов методом CoWoS, чтобы лучше обслу...

TSMC к 2026 году утроит мощности по упаковке чипов методом CoWoS, чтобы лучше обслуживать NvidiaБурный рост выручки Nvidia на фоне высокого спроса на её ускорители вычислений в действительности сдерживается возможностями её производственных партнёров, главным из которых является TSMC.
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