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TSMC к 2026 году утроит мощности по упаковке чипов методом CoWoS, чтобы лучше обслу...

TSMC к 2026 году утроит мощности по упаковке чипов методом CoWoS, чтобы лучше обслу...

TSMC к 2026 году утроит мощности по упаковке чипов методом CoWoS, чтобы лучше обслуживать NvidiaБурный рост выручки Nvidia на фоне высокого спроса на её ускорители вычислений в действительности сдерживается возможностями её производственных партнёров, главным из которых является TSMC.

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