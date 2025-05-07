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Марк Ключник – 8 мая 2025: история, приметы, что можно и нельзя делать

Марк Ключник – 8 мая 2025: история, приметы, что можно и нельзя делать

8 мая православные верующие вспоминают апостола и евангелиста Марка, известного в народе как Ключник.

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