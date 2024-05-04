Боец «Адлер»: западные трофеи помогают проникнуться происходящим в СВО

Заместитель командира батальона «Кубань Z» с позывным «Адлер» рассказал, как вместе со своим подразделением выполнил боевую задачу по взятию опорного пункта боевиков ВСУ на Запорожском направлении, за что был удостоен ордена Мужества.
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