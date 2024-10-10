Представлен 1005-сильный Cadillac Escalade-V, который обогнал Lamborghini Huracan Evo

Hennessey представила мощную версию Cadillac Escalade-V, двигатель которой форсировали до 1005 л. с. Роскошный внедорожник массой 2812 кг может разгоняться от 0 до 96 км/ч за 3,6 секунды, соперничая с такими суперкарами, как Lamborghini Huracan Evo.