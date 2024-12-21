Во Владимирской области в результате ДТП перевернулся рейсовый автобус

В результате столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса на автодороге в районе деревни Зеленцыно под Карабаново, произошедшего 21 декабря утром, два пассажира автобуса получили травмы и были госпитализированы.
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