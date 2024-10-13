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Политолог Караганов: мирные инициативы по Украине означают победу Запада

Политолог Караганов: мирные инициативы по Украине означают победу Запада

Если Россия решит остановить специальную операцию на Украине, то это будет означать победу Запада. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель факультета мировой политики и мировой экономики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

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