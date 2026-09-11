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Татар-информ

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Казанца судят за оправдание терроризма и оскорбление памяти защитников Отечества

Казанца судят за оправдание терроризма и оскорбление памяти защитников Отечества

24-летнего жителя Казани будут судить за публичное оправдание терроризма, оскорбление памяти защитников Отечества и за изготовление и распространение порнографических материалов в Сети.

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