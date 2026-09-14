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Аргументы и Факты

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Безэкипажный катер прошел 64 км по Печоре в Ненецком АО в рамках испытаний

Безэкипажный катер прошел 64 км по Печоре в Ненецком АО в рамках испытаний

В Ненецком автономном округе (НАО) моторная лодка, переоборудованная в безэкипажный катер, доставила груз по Печоре из Нарьян-Мара в Андег и обратно, сообщила в соцсети «ВКонтакте» глава региона Ирина Гехт.

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