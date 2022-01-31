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Фрэнк Вогель: «Вернемся домой и забудем об этом выезде»

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель после поражения от «Хоукс» (121:129) в Атланте подвел итоги выездного турне калифорнийской команды.

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