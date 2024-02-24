Глава Патриаршего экзархата Африки опроверг отправку африканских учащихся духовных школ в зону СВО

И.о. Патриаршего экзарха Африки епископ Зарайский Константин 24 февраля опроверг информацию о том, что учащиеся духовных школ из Африки, участвовавшие в августе 2023 года в работах по восстановлению Николо-Бавыкинского монастыря в Рязанской области, вскоре направятся в зону СВО.