Глава Патриаршего экзархата Африки опроверг отправку африканских учащихся духовных школ в зону СВО

И.о. Патриаршего экзарха Африки епископ Зарайский Константин 24 февраля опроверг информацию о том, что учащиеся духовных школ из Африки, участвовавшие в августе 2023 года в работах по восстановлению Николо-Бавыкинского монастыря в Рязанской области, вскоре направятся в зону СВО.
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