Республиканцы хотят сэкономить триллион. Но не сразу

В отличие от первого президентского срока Дональда Трампа нынешние фракции республиканцев в Палате представителей и Сенате поддерживают его инициативы в […] The post Республиканцы хотят сэкономить триллион.
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