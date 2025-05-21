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Медиакратия

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Республиканцы хотят сэкономить триллион. Но не сразу

Республиканцы хотят сэкономить триллион. Но не сразу

В отличие от первого президентского срока Дональда Трампа нынешние фракции республиканцев в Палате представителей и Сенате поддерживают его инициативы в […] The post Республиканцы хотят сэкономить триллион.

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