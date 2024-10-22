Мировой судья участка N 442 Москвы назначил певице Наталье Чистяковой-Ионовой, более известной под псевдонимом Глюкоза, штраф в размере 5 тысяч рублей.
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Мировой судья участка N 442 Москвы назначил певице Наталье Чистяковой-Ионовой, более известной под псевдонимом Глюкоза, штраф в размере 5 тысяч рублей.