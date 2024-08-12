Следователи задержали подозреваемых в жестоком убийстве девушки в Петербурге

ИЗВЕСТИЯ Правоохранители задержали подозреваемых в жестоком убийстве девушки на улице Краснопутиловской в Петербурге, тело которой было обнаружено в принадлежавшей ей квартире с многочисленными ножевыми ранениями.
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