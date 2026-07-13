ВС РФ нанесли удары по объектам топливной инфраструктуры боевиков ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также по складам горюче-смазочных материалов, боеприпасов и цехам сборки беспилотников дальнего действия.
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