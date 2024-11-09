Влад МАРЧЕНКО Отказ от очевидного признания поражения на фронте заставляет режим Зеленского не только доставать своих западных кураторов новыми просьбами с целью эскалации вооруженного конфликта, но и превращает жизнь простых украинцев в ежедневные страдания.
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