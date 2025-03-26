Более 50 тысяч жителей Ленобласти повысили финансовую грамотность в 2024 году

Планируется расширить программу и обучить больше человек В 2024 году более 50 тысяч жителей Ленинградской области прошли обучение основам финансовой грамотности, сообщила пресс-служба регионального правительства.
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