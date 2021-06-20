Новые Известия

842 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aнатолий Райков
    На то и щука в пруду,чтобы карась не дремал.На Бали раскрыли ...
  • Владимир Meerflieger
    Ковалёв привился? Ну так пусть успокоится и заткнётся. Носит по прежнему маску и сдаёт ПЦР. Каждый решает сам как ему...За что боролись, ...
  • Александр
    Б...ь, какие вы все смелые.....Великобритания за...

8% работников предпочитают жесткий контроль со стороны начальства

8% работников предпочитают жесткий контроль со стороны начальства

Такие данные следуют из опроса сервиса SuperJob, результаты которого приводит ТАСС. Аналитики отметили, что для результативно работы надзор руководителя нужен в основном людям старше 45 лет (79%) и респондентам с доходом от 50 тысяч рублей (77%).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх