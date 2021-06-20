8% работников предпочитают жесткий контроль со стороны начальства

Такие данные следуют из опроса сервиса SuperJob, результаты которого приводит ТАСС. Аналитики отметили, что для результативно работы надзор руководителя нужен в основном людям старше 45 лет (79%) и респондентам с доходом от 50 тысяч рублей (77%).
Такие данные следуют из опроса сервиса SuperJob, результаты которого приводит ТАСС. Аналитики отметили, что для результативно работы надзор руководителя нужен в основном людям старше 45 лет (79%) и респондентам с доходом от 50 тысяч рублей (77%).
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