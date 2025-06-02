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Царьград

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Удары по аэродромам России. Как умудрились проглядеть? "Рыбарь" прозрачно намекнул на ошибки разведки

Удары по аэродромам России. Как умудрились проглядеть? "Рыбарь" прозрачно намекнул на ошибки разведки

Военкор Михаил Звинчук, автор аналитического проекта "Рыбарь" прозрачно намекнул на ошибки разведки, из-за чего врагу удалось нанести террористический удар по нашим аэродромам 1 июня.

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